وطنية
هل تنخفض أسعار زيوت المائدة؟
تعليق رسوم الاستيراد على البذور الدهنية لتخفيض الكلفة ومخاوف من تحويل القرار إلى ريع للمنتجين قررت الحكومة في اجتماعها الأخير تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على واردات البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصوجا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو الجاري. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار زيت المائدة، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا