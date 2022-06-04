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وطنية

هل تنخفض أسعار زيوت المائدة؟

منذ 3 دقائق
تعليق رسوم الاستيراد على البذور الدهنية لتخفيض الكلفة ومخاوف من تحويل القرار إلى ريع للمنتجين قررت الحكومة في اجتماعها الأخير تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على واردات البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصوجا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو الجاري. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار زيت المائدة، التيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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