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وطنية

افتحاص‭ ‬ملايير‭ ‬مؤسسات‭ ‬اجتماعية‭ ‬

منذ 3 دقائق
سيتم‭ ‬إخضاع‭ ‬ثلاث‭ ‬مؤسسات‭ ‬اجتماعية،‭ ‬تصرف‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬سنويا‭ ‬الملايير‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬للافتحاص،‭ ‬والتدقيق‭ ‬المالي،‭ ‬والإداري،‭ ‬والتدبير‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬لعملها‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬اجتماعية‭ ‬واحدة‭.‬ ‭ ‬وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬رفض‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬استمرار‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعي‭ ‬بدون‭ ‬فعالية‭ ‬تذكر،‭ ‬إذ‭ ‬تصرف‭ ‬عليها‭ ‬إجمالا‭ ‬200‭ ‬مليار‭أكمل القراءة »


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