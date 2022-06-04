وطنية
افتحاص ملايير مؤسسات اجتماعية
سيتم إخضاع ثلاث مؤسسات اجتماعية، تصرف عليها الحكومة سنويا الملايير من الميزانية العامة للدولة، للافتحاص، والتدقيق المالي، والإداري، والتدبير الإستراتيجي لعملها في أفق دمجها في مؤسسة اجتماعية واحدة. وأفادت المصادر رفض وزارة الاقتصاد والمالية، استمرار عمل مؤسسات ذات بعد اجتماعي بدون فعالية تذكر، إذ تصرف عليها إجمالا 200 مليارأكمل القراءة »
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