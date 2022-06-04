الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “ليس المهم أن نسمع، وإنما أن نعي، والأهم من أن ننظر، أن نرى”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي تدوينة على “انستغرام” جاء فيها “لست ثرية، ولا استثنائية .. لكنني فخورة بأنني غنية في القلب وأصبحت المرأة التي أنا عليها اليوم”. الركراكيأكمل القراءة »
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