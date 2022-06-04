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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ليس‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نسمع،‭ ‬وإنما‭ ‬أن‭ ‬نعي،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ننظر،‭ ‬أن‭ ‬نرى‭”.‬ زهدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لست‭ ‬ثرية،‭ ‬ولا‭ ‬استثنائية‭ .. ‬لكنني‭ ‬فخورة‭ ‬بأنني‭ ‬غنية‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬وأصبحت‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬أنا‭ ‬عليها‭ ‬اليوم‭”.‬ الركراكيأكمل القراءة »


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