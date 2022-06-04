وطنية
التبرعات تشعل حربا بين الجمعيات والداخلية
استعرت الحرب بين الجمعيات المشتغلة في مجال جمع التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، ووزارة الداخلية، بسبب إحالة مشروع قانون ينظم أمر تصريف تلك الأموال، على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل انتهاء دورة أبريل، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين. وبينما اعتبرت الجمعيات أن القانون متشدد وضيق الخناق عليها، في أمور كثيرة،أكمل القراءة »
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