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المهرجان الوطني للزجل ببنسليمان
تحتضن بنسليمان النسخة الخامسة عشرة من المهرجان الوطني للزجل إلى غاية غد (الأحد)، والتي تحمل شعار “الزجل بصيغة المؤنث”. واختارت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة المنظمة للتظاهرة بتعاون مع عمالة إقليم بنسليمان والمجلسين الإقليمي والجماعي، تسليط الضوء على المرأة المبدعة والخلاقة للكلمة الموزونة. وتعتبر التظاهرة فسحة فنية وجمالية ومناسبة لإبراز ماأكمل القراءة »
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