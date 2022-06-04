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وطنية

واشنطن تشيد بالحريات الدينية في المغرب

منذ 3 دقائق
تقرير الخارجية وقف على تجديد دور عبادة اليهود وإدراج التاريخ العبري في المناهج الدراسية أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتسامح الديني السائد بالمغرب، وصحح أنتوني بلينكين، الخطأ الذي وقعت فيه خارجية بلاده، لحظة إصدارها تقريرا عن حقوق الإنسان، والحريات الدينية، بتفادي الخلط بين الحريات الدينية، وغرس الطائفية بالمغرب. وأكد بلينكين، كاتبأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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