الرياضة
رحيمي بطل الإمارات
خطف سفيان رحيمي الأنظار في الإمارات، بحصده لقبي الكأس والبطولة رفقة العين، في ظرف وجيز، وفي أول موسم له رفقة الفريق. وبات رحيمي أيضا، مرشحا للقب أفضل لاعب في الإمارات، بالإضافة إلى ترشيحه للقب أفضل لاعب في العين هذا الموسم، رغم أنه يجد منافسة شرسة من لاعبين مثل زميله لاباأكمل القراءة »
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