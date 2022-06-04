fbpx
الرياضة

رحيمي بطل الإمارات

منذ 6 دقائق
خطف سفيان رحيمي الأنظار في الإمارات، بحصده لقبي الكأس والبطولة رفقة العين، في ظرف وجيز، وفي أول موسم له رفقة الفريق. وبات رحيمي أيضا، مرشحا للقب أفضل لاعب في الإمارات، بالإضافة إلى ترشيحه للقب أفضل لاعب في العين هذا الموسم، رغم أنه يجد منافسة شرسة من لاعبين مثل زميله لاباأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة