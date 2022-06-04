الرياضة
كاين يدعم سون
عبر الدولي الإنجليزي هاري كاين، عن دعمه لزميله في توتنهام، الكوري الجنوبي مينغ سون، الذي فاز بلقب هداف «البريمير ليغ» مناصفة مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول. والتقط كاين صورة مع سون وهو في طريقه لمستودع الملابس، بعد الفوز على ملعب نورويتش بخمسة أهداف لصفر، في الجولة الأخيرة منأكمل القراءة »
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