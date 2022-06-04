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وطنية

تعميم‭ “‬السميك‭” ‬في‭ ‬دور‭ ‬الشباب

منذ 3 دقائق
احتضن‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬اجتماعا‭ ‬ثلاثيا‭ ‬ضم‭ ‬ممثلي‭ ‬الوزير‭ ‬مهدي‭ ‬بنسعيد‭ ‬وممثل‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركة‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الوزرة المكلفة‭ ‬بتدبير‭ ‬ملف‭ ‬الأطر‭ ‬المساعدة،‭ ‬وممثل‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬والكاتبة‭ ‬لوطنية‭ ‬للأطر‭ ‬المساعدة‭.‬ ووضعت‭ ‬جلسة‭ ‬العمل‭ ‬المذكورة‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتفعيل‭ ‬برنامج‭ ‬وعد‭ ‬به‭ ‬الوزير‭ ‬من‭ ‬أجل‭أكمل القراءة »


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