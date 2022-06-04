وطنية
تعميم “السميك” في دور الشباب
احتضن مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الأربعاء الماضي، اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلي الوزير مهدي بنسعيد وممثل الإدارة في الشؤون المالية، وممثلي الشركة المتعاقدة مع الوزرة المكلفة بتدبير ملف الأطر المساعدة، وممثل اتحاد النقابات الوطنية والكاتبة لوطنية للأطر المساعدة. ووضعت جلسة العمل المذكورة اللمسات الأخيرة لتفعيل برنامج وعد به الوزير من أجلأكمل القراءة »
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