الرياضة
خلاف يؤخر التحاق أمرابط بتورينو
النادي عرض 10 ملايين أورو وفيورنتينا يطلب 15 مليونا كشف تورينو الإيطالي رغبته في التعاقد مع سفيان أمرابط، لاعب فيورونتينا الإيطالي، الموجود حاليا رفقة المنتخب الوطني، في تجمع إعدادي، استعدادا لمباراتي جنوب إفريقيا وليبيريا، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تحتضنها كوت ديفوار السنة المقبلة. وأعلنت وسائلأكمل القراءة »
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