الرياضة
ليفاندوفسكي يتمرد على فريقه
أعلن الدولي البولوني روبر ليفاندوفسكي، تمرده على ناديه بايرن ميونيخ، بشكل مفاجئ، وقال إنه يرغب في الرحيل، لأن النادي لم يعامله بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة. وفاجأت تصريحات ليفاندوفسكي الجميع في النادي، بمن فيهم المدير الرياضي أوليفر كان، الذي استغرب للتصريحات، وأكد أن قرار رحيل «ليفا» يعود للنادي وللاعب، بماأكمل القراءة »
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