الرياضة
تتويج كلوب في إنجلترا
فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في العام في «البريمير ليغ»، بعد حصيلة ناجحة، رغم عدم تتويجه بلقب البطولة. وصوت مدربو فرق إنجلترا على كلوب، متفوقا على بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الفائز باللقب، وأنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، الذي أعاد الفريق اللندني لعصبة أبطال أوربا، رغم مشاكلأكمل القراءة »
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