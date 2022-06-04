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الرياضة

نوير يجدد لبايرن

منذ 6 دقائق
جدد الألماني مانويل نوير، لبايرن ميونيخ، إلى غاية 2024، إذ رفض الاعتزال رغم كثرة الإصابات التي تعرض لها. ورغم بلوغه 36 سنة، غير أن بايرن اعتبر التجديد لنوير أولوية سوق الانتقالات الحالي، إلى جانب انتداب نصير مزراوي، الدولي المغربي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي السابق. ويلعب نوير مع بايرن منذ 2011،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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