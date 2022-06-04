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الرياضة

عائلة فان دايك بأنفيلد

منذ 6 دقائق
لقيت صورة لعائلة الدولي الهولندي فيرجل فان دايك، لاعب ليفربول، تعليقات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، حين حضر لآخر مباراة في موسم «البريمير ليغ» أمام وولفرهامبتون، والتي عرفت فوز «الريدز» بثلاثة أهداف لواحد. وحضرت عائلات لاعبي ليفربول المباراة الأخيرة، وشاركت في جولة حول الملعب بعد نهاية المباراة، والتقطت صورا كثيرة،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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