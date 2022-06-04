وطنية
مطالب بافتحاص معهد الأمازيغية
ناشدت 40 هيأة مدنية من يهمهم الأمر، بالتدخل العاجل لوضع حد لممارسات أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المنتهية ولايته، و كذا لمن يسايرونه في سياسته من داخل المجلس الإداري للمعهد نفسه، الذين يكرسون المزيد من الشرخ داخل النسيج الثقافي الأمازيغي بالمغرب لغايات ذاتية ضيقة جدا. ونددت هيآت مدنيةأكمل القراءة »
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