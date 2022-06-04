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حوادث

هتـك عـرض تلميـذ في حافلـة

منذ 3 دقائق
الطفل كان متوجها إلى المدرسة وأبحاث أمنية بالبيضاء قادت إلى اعتقال “بيدوفيل” أنهت مصالح الشرطة القضائية بالبيضاء، قبل يومين، جرائم مشتبه فيه، يطارد القاصرين لهتك أعراضهم على متن حافلات النقل الحضري، بإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، إثر إنهاء الأبحاث التمهيدية معه، وانقضاء فترة إيداعه رهن الحراسةأكمل القراءة »


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