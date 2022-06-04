ملف الصباح
كلفة مثيرة للجدل
أسعار خدمات النقل والإقامة والتغذية تحددها السعودية والوزارة تؤمن التأطير الصحي والإداري أثارت أسعار الحج المعلنة عنها، من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكثير من الجدل حول ارتفاع الكلفة، وطبيعة الخدمات المقدمة، بل فتحت الباب أمام توجيه اتهامات للوزارة الوصية بعدم مراعاة القدرة الشرائية للحجاج. وأكد أحمد التوفيق، وزير الأوقافأكمل القراءة »
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