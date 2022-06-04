fbpx
ملف الصباح

كلفة مثيرة للجدل

منذ دقيقة واحدة
أسعار خدمات النقل والإقامة والتغذية تحددها السعودية والوزارة تؤمن التأطير الصحي والإداري أثارت أسعار الحج المعلنة عنها، من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكثير من الجدل حول ارتفاع الكلفة، وطبيعة الخدمات المقدمة، بل فتحت الباب أمام توجيه اتهامات للوزارة الوصية بعدم مراعاة القدرة الشرائية للحجاج. وأكد أحمد التوفيق، وزير الأوقافأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة