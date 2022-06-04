حوادث
إشهار السلاح لإيقاف جانح بآزرو
اضطر ضابط ومفتش شرطة يعملان بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأزرو، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، لإشهار سلاحيهما الوظيفيين دون اللجوء لاستعمالهما، في تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قويين وعرض المواطنين وعناصر الشرطةأكمل القراءة »
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