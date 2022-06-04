fbpx
حوادث

إشهار السلاح لإيقاف جانح بآزرو

منذ دقيقتين
اضطر ضابط ومفتش شرطة يعملان بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأزرو، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، لإشهار سلاحيهما الوظيفيين دون اللجوء لاستعمالهما، في تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قويين وعرض المواطنين وعناصر الشرطةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة