حوادث
4 أشهر لصاحب “طاجين الدود”
المتهم توبع بحيازة مواد فاسدة وسامة أسدل الستار على قضية «طبق الدود»، الذي أثار الكثير من الجدل قبل أسابيع، بأوزود في إقليم أزيلال، بإصدار ابتدائية أزيلال، قرارها القاضي بحبس المتهم 4 أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، بعدما توبع في حالة اعتقال منذ انتشار المقطع المصور. وأدين المتهمأكمل القراءة »
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