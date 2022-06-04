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وطنية

إعادة انتشار المسؤولين تسائل المنصوري

منذ 3 دقائق
مديرون خالدون في مناصب المسؤولية بالوكالات الحضرية أثار تعامل بعض مديري الوكالات الحضرية مع الدورية الوزارية الصادرة يوم خامس يناير الماضي بشأن إعادة انتشار المسؤولين داخل الوكالات، العديد من الأسئلة في أوساط الموظفين، بسبب ما وصفته بعض المصادر سياسة الكيل بمكيالين. واتهمت مصادر نقابية بعض المديريات بعدم احترام الدورية، إذأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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