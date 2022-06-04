الرياضة
رسالة رياضية: عقوبة البيضي
أوقفت لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم نورالدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد والعضو الجامعي، أربع سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي، ولكن هل هذه العقوبة عادلة أم لا، وهل تتناسب مع الفعل؟ وإذا كان هناك فعل حقا، فهناك جريمة بطبيعة الحال، ومستفيدون ومتضررون ومشاركون، فمن هم؟ مبدئيا، عندما تتم معاقبة مسؤولأكمل القراءة »
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