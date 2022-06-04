الرياضة
السطو على منطقة رياضية بالقنيطرة
كشفت مصادر مطلعة عن وجود خروقات بمنطقة رياضية في القنيطرة تحولت إلى قبلة للمنعشين العقاريين في السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع السلطات المحلية والمنتخبة. وتتميز هذه المنطقة بموقعها الإستراتيجي عند مدخل القنيطرة ومحاذية للغابة، كما تحتضن الملعبين البلدي والصويري ومرافق أخرى سياسية وتجارية، ما جعلها قبلة للراغبين في الاستثمار. ووجهت أصابعأكمل القراءة »
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