الرياضة
ملعب السنغال مرشح لاحتضان “السوبر”
«كاف» تتخذ القرار نهاية يونيو والمحليون يحتفون بالوداد وبركان تحسم الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في مكان إجراء “السوبر” الإفريقي، نهاية الشهر الجاري. ودخل ملعب السنغال عبدولاي واد، سباق الترشح لاحتضان “السوبر” الإفريقي، الذي يجمع الوداد بنهضة بركان، بعد أن فشل في احتضان نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الذي جمع الوداد بالأهليأكمل القراءة »
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