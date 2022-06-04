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الصباح الفني

التراث‭ ‬المغربي‭ ‬يحلق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬جزر‭ ‬الكناري

منذ دقيقتين
عماد‭ ‬ياسر‭ (‬خاص‭)‬
احتضنت‭ ‬ساحة‭ ‬بلدية‭ “‬أوينطامينطو‭ ‬دي‭ ‬باخارا‭” ‬بجزيرة‭ ‬فويرتي‭ ‬فينتورا،‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ “‬بين‭ ‬الثقافات‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬الكنارية‭ ‬للفن‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ “‬أوينطامينطو‭ ‬دي‭ ‬باخارا‭”‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬الفنانين‭ ‬المغاربة‭.‬ وعرف‭ ‬الحفل،‭ ‬المنظم‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مشاركة‭ ‬المغني‭ ‬سعيد‭ ‬الصنهاجي‭ ‬الذي‭ ‬أتحف‭ ‬الجمهور‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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