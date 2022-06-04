الصباح الفني
التراث المغربي يحلق في سماء جزر الكناري
احتضنت ساحة بلدية “أوينطامينطو دي باخارا” بجزيرة فويرتي فينتورا، النسخة الأولى من مهرجان “بين الثقافات”، الذي نظمته الجمعية المغربية الكنارية للفن بلا حدود بشراكة مع بلدية “أوينطامينطو دي باخارا”، وبحضور مجموعة من ألمع الفنانين المغاربة. وعرف الحفل، المنظم نهاية الأسبوع الماضي، مشاركة المغني سعيد الصنهاجي الذي أتحف الجمهور بمجموعة منأكمل القراءة »
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