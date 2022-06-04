وطنية
الداخلية تحاصر بارونات “الكيف”
شركات بدفاتر تحمل دقيقة لتحويل القنب الهندي إلى المجال الطبي أنهت وزارة الداخلية، الاستغلال العشوائي للقنب الهندي (الكيف)، ومتحوارته المستوردة، التي تم منعها بسبب استنزافها للفرشة المائية، بينها “خردالة”، التي جرى إنتاجها في مختبرات أمريكا اللاتينية قبل أن تنتقل إلى أفغانستان، ومنها إلى حقول شمال المغرب،، و”ميكسيكانا” و”باكيستانا”، مصدرهماأكمل القراءة »
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