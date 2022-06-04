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وطنية

الداخلية‭ ‬تحاصر‭ ‬بارونات‭ “‬الكيف‭”‬

منذ 7 دقائق
بعض‭ ‬حقول‭ ‬الكيف‭   (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
شركات‭ ‬بدفاتر‭ ‬تحمل‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحويل‭ ‬القنب‭ ‬الهندي‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬ أنهت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬الاستغلال‭ ‬العشوائي‭ ‬للقنب‭ ‬الهندي‭ (‬الكيف‭)‬،‭ ‬ومتحوارته‭ ‬المستوردة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬منعها‭ ‬بسبب‭ ‬استنزافها‭ ‬للفرشة‭ ‬المائية،‭  ‬بينها‭ “‬خردالة‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬حقول‭ ‬شمال‭ ‬المغرب،،‭ ‬و‭”‬ميكسيكانا‭” ‬و‭”‬باكيستانا‭”‬،‭ ‬مصدرهما‭أكمل القراءة »


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