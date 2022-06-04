حوار
اليزيدي: التغول حجة الفاشلين
القيادي في التجمع أكد أن الحكومة نجحت في توفير السيولة لتنفيذ البرنامج الحكومي أكد عبد الرحمن اليزيدي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة نجحت رغم الإكراهات المالية الكبيرة، بفضل الحلول المبتكرة، التي قدمتها، في توفير السيولة المالية الضرورية للاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، دون الحاجة إلى اللجوء إلىأكمل القراءة »
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