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حوار

اليزيدي‭: ‬التغول‭ ‬حجة‭ ‬الفاشلين‭ ‬

منذ 8 دقائق
القيادي‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي أكد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬اليزيدي،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬نجحت‭ ‬رغم‭ ‬الإكراهات‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بفضل‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة،‭ ‬التي‭ ‬قدمتها،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬المالية‭ ‬الضرورية‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزامات‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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