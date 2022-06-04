خاص
الطبقات الوسطى… عوامل “التعرية”
ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وتراجع الدولة في تأمين بعض الخدمات أسباب أسقطتها في وضعية الهشاشة تعتبر الطبقات الوسطى صمام الأمان للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار داخل كل المجتمعات، كما أنها تلعب دور المحرك في مسلسل التنمية الذي تعرفه مختلف البلدان. وتركز مختلف السياسات العمومية على توسيع قاعدة هذه الفئات، باعتمادأكمل القراءة »
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