الرياضة
حايكي: المشاكل المالية تثقل بنكرير
لاعب الفريق قال إنه رفض تجديد عقده وينوي اللعب بالقسم الأول قال أيوب حايكي، لاعب شباب بنكرير، إنه رفض تجديد عقده مع الفريق ويمني النفس في اللعب ببطولة القسم الأول الموسم المقبل. وأوضح حايكي في حوار مع «الصباح»، أنه تلقى عروضا من فرق بالقسم الأول يناقشها، قبل اتخاذ القرار المناسب.أكمل القراءة »
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