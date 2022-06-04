الرياضة
شبح الإقالة يلاحق خاليلوزيتش
المطالبة برحيله تعود للواجهة ومباراتا جنوب إفريقيا وليبيريا فرصته الأخيرة مازال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، لم يتخلص بعد من شبح الإقالة، رغم الليونة في المواقف، التي أبداها في الفترة الأخيرة، لأجل قيادة الأسود في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وفجرت هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره الأمريكي، أول أمس (الخميس)، بثلاثةأكمل القراءة »
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