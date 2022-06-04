fbpx
الرياضة

شبح الإقالة يلاحق خاليلوزيتش

منذ 11 دقيقة
المطالبة برحيله تعود للواجهة ومباراتا جنوب إفريقيا وليبيريا فرصته الأخيرة مازال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، لم يتخلص بعد من شبح الإقالة، رغم الليونة في المواقف، التي أبداها في الفترة الأخيرة، لأجل قيادة الأسود في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وفجرت هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره الأمريكي، أول أمس (الخميس)، بثلاثةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة