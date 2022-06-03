إعدادية ابن هشام بالبيضاء تختتم الأيام البيئية

يستعد مكتب جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية ابن هشام، لوضع اللمسات الأخيرة على نهاية الموسم الدراسي، من خلال إعداد برنامج عمل لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الإعداد لحفل اختتام الموسم الدراسي.

وتأتي الاستعدادات، أياما قليلة بعد تنظيم الأيام البيئية التي احتضنت فعالياتها المؤسسة التعليمية، في الفترة ما بين9 ماي إلى 15 منه، تحت شعار التربية البيئية دعامة لرقي الأجيال.

وتخللت هذه الأيام أنشطة تربوية وفنية، كما تم اطلاع التلاميذ والوافدين على مجمل المواضيع ذات الصلة بالتحسيس والتوعية للمحافظة على البيئة، ومن خلال أنشطة ميدانية تحت إشراف الأساتذة مسؤولي النوادي التربوية، سيما النادي البيئي الذي تشرف عليه الأستاذة سميرة قايد ونادي الفنون التشكيلية الذي أطرته الأستاذان واعلام وشهاب، ونادي الموسيقى لإشراف الفنان بنعامر.

ورافقت التظاهرة البيئية أنشطة أدبية ومسرحية من إخراج لطيفة مشتاق وقيدوم المؤسسة الأستاذ أحرامي.

ولقيت التظاهرة استحسانا وتنويها من قبل المجتمع المدني والمهتمين بالشأن التربوي وكذا آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات والمديرية الإقليمية للتربية والتعليم.

وتقدم محفاض، رئيس الجمعية، في ختام النشاط بالشكر والتقدير لإدارة المؤسسة في شخص مديرها عبد السلام لوريقي وباقي الأطر، على الدعم والتعاون.

م.ص