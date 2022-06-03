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تجارة موازية
تنتعش مع كل موسم حج، تجارة موازية لمستلزماته تباع في الأسواق المغربية وتشكل مصدر ربح مضاعف لتجار يستغلون الفرصة لترويج كل ما يزداد الإقبال عليه حتى من الهدايا، ليشكل مناسبة لا يفوتونها و»بيزنس» بعائدات مالية كبيرة تجنيها فئات مختلفة ذات علاقة بالرحلات والهدايا والحفلات. تتخذ التجارة الموازية للحج وعادات وتقاليدأكمل القراءة »
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