حوادث
وشاية قتل أطفال ودفنهم سرا
رجال الدرك والسلطات حفروا ثلاث آبار مطمورة والمبلغ أكد مشاهدته القتل والدفن منذ 12 سنة تجري مصالح درك عين عودة، بالتنسيق مع مصالح درك الصخيرات، أبحاثا، منذ خمسة أيام، بعد توصل مصالح سرية الدرك القضائي بعين عودة بشكاية، وضعتها جمعية “ماتقيش أولادي لحماية الطفولة” أمام الوكيل العام للملك بالرباط، بعدماأكمل القراءة »
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