مجتمع
غـابـة مـعـمـورة… نـزهة وتـسـوق
وجبات تقليدية وتجار “البال” يعرضون سلعهم تعتبر غابة معمورة بالجماعة القروية السهول ضواحي شرق سلا من بين الوجهات المفضلة لسكان الرباط وسلا والمناطق المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ تقصدها كثير من الأسر للاستجمام والاستمتاع بأجواء الطبيعية. وتعرف غابة معمورة اكتظاظا كبيرا وتوافد عدد كبير من الأسر سواء على متنأكمل القراءة »
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