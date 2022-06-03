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مجتمع

السمارة على صفيح ساخن

منذ دقيقتين
115 جمعية توقع احتجاجا مشتركا موجها إلى الحكومة وقلق في المدينة تحسبا لحراك محتمل وقعت 115 جمعية بالسمارة بيانا مشتركا تحت شعار “الصحة حق لا مكرمة”، نددت فيه بواقع صحة بالمدينة، في سابقة من نوعها، إذ لم يحدث أن اجتمع هذا العدد الكبير من هيـآت المجتمع المدني، واتفقت على موضوعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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