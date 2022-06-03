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مجتمع

“الفيزا”… معاناة لا تنتهي

منذ 6 دقائق
خلل و”سمسرة” في المواعيد ورفض الطلبات دون مبررات واضحة في وقت قررت فيه السلطات الفرنسية، ودول أوربية أخرى، تقليص حجم التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب الكبير، وجد عدد من المغاربة أنفسهم، أمام دائرة معاناة لا تنتهي من أجل الحصول على “الفيزا”، قصد زيارة إحدى الدول الأوربية، لغرض السياحة أو العمل أوأكمل القراءة »


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