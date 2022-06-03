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القوباء والجرب بمدرسة في سلا

منذ دقيقة واحدة
ارتعدت فرائص العديد من الأسر بمنطقة العيايدة بسلا، في اليومين الماضيين، إثر انتشار أمراض جلدية في صفوف تلاميذ الابتدائي، وبلوغ الخبر إلى أولياء الأمور، ما أجج فرضيات حول شبهات عدوى جدري القرود، واستدعى استنفارا طبيا أشرفت عليه مصالح وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوردت مصادر متطابقة أن المديريةأكمل القراءة »


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