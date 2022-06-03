إيقاف مرتكب جريمة المحمدية

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، صباح أمس (الجمعة) حدا لعملية فرار مرتكب جريمة المحمدية التي ذهبت ضحيتها شابة وإصابة خطيرة لوالدها.

وأوضح مصدر أمني، ل”الصباح”، أن اعتقال الشاب البالغ من العمر 21 سنة، يأتي للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بمحاولة السرقة التي كانت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 30 سنة، بعد أن أكدت الأبحاث والأدلة تورطه في الفعل الأفعال الإجرامية الخطيرة.

وأجرت مصالح الأمن الوطني بالمحمدية نهاية الأسبوع الماضي، معاينة لجثة الضحية داخل مسكنها بحي الحسنية بمدينة الزهور، بعد تعرضها لطعنات باستعمال سكين تسببت في وفاتها، بينما أصيب والدها برضوض خلال محاولته مقاومة المشتبه فيه.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع تقنيي مسرح الجريمة وخبراء الشرطة العلمية والتقنية، مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والخبرات التقنية، التي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه انطلاقا من تسجيلات الكاميرا بمسرح الجريمة، وكذا عبر استغلال القرائن والعينات والبصمات الجينية المرفوعة من مختلف الوسائل والآثار المحجوزة.

وقادت إجراءات البحث المنجز إلى توقيف المشتبه فيه صباح اليوم الجمعة، وهو في حالة تخدير متقدمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن محاولة السرقة تبقى هي الدافع المباشر لاقترافها.

محمد بها