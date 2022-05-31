أسواق
إيستي كير” يفتح أبوابه في البيضاء”
بعد الإقبال الذي عرفه بالرباط، فتح مركز “إيستي كير” للتجميل والعناية بالبشرة والجسم، أبوابه في البيضاء، ليقترح على الزبائن مجموعة من الخدمات الراقية التي تجمع بين آخر المستجدات في عالم الجمال والخبرة واعتماد التقنيات الطبية. ويمتد المركز الجديد، الذي يقع في حي المعاريف، على مساحة 650 مترا مربعا، بطاقةأكمل القراءة »
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