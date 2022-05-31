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أسواق

إيستي‭ ‬كير‭” ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬البيضاء‭”‬

منذ 6 دقائق
بعد‭ ‬الإقبال‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬بالرباط،‭ ‬فتح‭ ‬مركز‭ “‬إيستي‭ ‬كير‭” ‬للتجميل‭ ‬والعناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬والجسم،‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬البيضاء،‭ ‬ليقترح‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الجمال‭ ‬والخبرة‭ ‬واعتماد‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭. ‬ ويمتد‭ ‬المركز‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المعاريف،‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬650‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬بطاقة‭أكمل القراءة »


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