وطنية
الطالبي العلمي: الأحرار لا يبكون
كشف رسائل سكان الصحراء إلى العالم وتوقع أن يفوز حزبه في 2026 توقع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن حزبه سينجح في تدبير المرحلة، مذكرا الأعضاء الحاضرين في المؤتمر الجهوي للداخلة واد الذهب بـ «حصلنا في 2016 على نتائج غير مرضية ولم نبكأكمل القراءة »
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