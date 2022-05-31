fbpx
وطنية

الطالبي العلمي: الأحرار لا يبكون

منذ 4 دقائق
كشف رسائل سكان الصحراء إلى العالم وتوقع أن يفوز حزبه في 2026 توقع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع ‏الوطني للأحرار أن حزبه سينجح في تدبير المرحلة، مذكرا الأعضاء الحاضرين في المؤتمر الجهوي للداخلة واد الذهب بـ «حصلنا في ‏‏2016 على نتائج غير مرضية ولم نبكأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة