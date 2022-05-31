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الرياضة

سلة الحسيمة تعجز عن التنقل إلى مراكش

منذ 12 دقيقة
لم يتمكن الفريق النسوي لشباب الحسيمة لكرة السلة، من التنقل إلى مراكش، لمواجهة الكوكب، لحساب البطولة الوطنية في قسمها الممتاز، مقدما اعتذارا، أول أمس (الأحد). وقال مصدر من المكتب المديري للفريق الحسيمي إن المكتب عجز عن تدبير مصاريف المباراة، إذ لم يكن يتوفر على مبلغ مالي يمكنه من تغطيتها، مضيفاأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة

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