وطنية
”ترانسبرانسي” تهاجم وزير العدل
أكدت أن تصريحاته ترمي إلى استباحة هدر المال العام وضرب مبدأ المساءلة هاجمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تصريحات وزير العدل بالغرفة الثانية، بشأن مشروع قانون تنوي الحكومة تقديمه لمنع تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر المال العام. وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من تصريحات عبد اللطيفأكمل القراءة »
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