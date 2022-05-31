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وطنية

‭”‬ترانسبرانسي‭” ‬تهاجم‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬

منذ 3 دقائق
‭  ‬الجمعية‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬وهبي‭ ‬تشكل‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬المكتسبات‭     (‬أرشيف‭)    ‬
أكدت‭ ‬أن‭ ‬تصريحاته‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬استباحة‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وضرب‭ ‬مبدأ‭ ‬المساءلة‭ ‬ هاجمت‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لمحاربة‭ ‬الرشوة‭ “‬ترانسبرانسي‭ ‬المغرب‭” ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭  ‬قانون‭ ‬تنوي‭ ‬الحكومة‭ ‬تقديمه‭ ‬لمنع‭ ‬تقديم‭ ‬شكاوى‭ ‬ضد‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬ وعبرت‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭أكمل القراءة »


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