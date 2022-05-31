وطنية
استثمارات بولونية في الأفق
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الاثنين) بالرباط، توماس غرودزكي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة رفقة وفد هام، منذ 26 ماي الجاري. وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللقاء كان مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية، عبر تشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات كالطاقات المتجددةأكمل القراءة »
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