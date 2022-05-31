أســــــرة
أوضاع حميمية خاطئة تؤدي إليه
الطبيبة مبتسيم قالت إن الحديث عن تأخره يكون بعد سنة من الزواج حددت الدكتورة حسناء مبتسيم، طبيبة عامة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الإنجاب وما يرتبط بالمرأة وما يرتبط بالرجل. وأكدت الدكتورة مبتسيم أن بعض الأوضاع الحميمية الخاطئة تؤدي إلى تأخر الإنجاب. عن أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منهأكمل القراءة »
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