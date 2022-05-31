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اختتام اللقاء الإفريقي للابتكار التكنولوجي
اختتمت أخيرا أشغال النسخة الثالثة من اللقاء الإفريقي للابتكار التكنولوجي، المنظم من قبل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالبيضاء، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والراعي الرسمي شركة “كاب جيميني”، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الجامعية بإفريقيا، مثل المعهد الوطني للفنون التطبيقية “فليكس هوفويت بواني”، وجامعة “غراند بسام”أكمل القراءة »
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