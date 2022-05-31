أسواق
”منتوج جديد من “فوريفر
أطلقت علامة “فوريفر”، منتوجا جديدا ضمن سلسلتها “ويلنس”. ويتعلق الأمر بعسل النحل “فوريفر بي هوني”، الذي يساعد على التقليل من استهلاك السكر المصفى، والذي تم جنيه بالأسلوب التقليدي، ولم يخضع لأي معالجة كيماوية، أو حرارية حتى لا تتأثر خصائصه. وحرصت العلامة على أن تحافظ لهذا المنتوج، الذي يعتبر مركزاأكمل القراءة »
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