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أسواق

‭”‬منتوج‭ ‬جديد‭ ‬من‭ “‬فوريفر

منذ 5 دقائق
أطلقت‭ ‬علامة‭ “‬فوريفر‭”‬،‭ ‬منتوجا‭ ‬جديدا‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلتها‭ “‬ويلنس‭”. ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بعسل‭ ‬النحل‭ “‬فوريفر‭ ‬بي‭ ‬هوني‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬السكر‭ ‬المصفى،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬جنيه‭ ‬بالأسلوب‭ ‬التقليدي،‭ ‬ولم‭ ‬يخضع‭ ‬لأي‭ ‬معالجة‭ ‬كيماوية،‭ ‬أو‭ ‬حرارية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬خصائصه‭. ‬ وحرصت‭ ‬العلامة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬لهذا‭ ‬المنتوج،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مركزا‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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