الصباح الفني
باحثون يحللون إصدار مقبولي
لقاء بالجديدة لمناقشة كتاب «أخلاقيات التدبير الجماعي» احتضن، أخيرا، مدرج مركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب بالجديدة، لقاء فكريا بحضور أساتذة وباحثين، تم خلاله قراءة الإصدار الجديد للكاتب لحسن مقبولي، تحت عنوان “أخلاقيات التدبير الجماعي بين النصوص والتنزيل جماعة الجديدة أنموذجا”. وشهد اللقاء المنظم من قبل مختبر دراسات الفكر والمجتمع،أكمل القراءة »
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