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منذ 5 دقائق
أوبتيكاليا وقعت‭ “‬أوبتيكاليا‭”‬،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البصريات‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬التعاضدية‭ ‬العامة‭ ‬لموظفي‭ ‬البريد‭ ‬والمواصلات،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬محلات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البصريات،‭ ‬وتمكين‭ ‬جميع‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬التعاضدية‭ ‬وذوي‭ ‬حقوقهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النظارات‭ ‬الطبية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬ستتكفل‭ ‬التعاضدية‭ ‬العامة‭ ‬لموظفي‭ ‬البريد‭ ‬والمواصلات‭ ‬بتغطيته‭.‬أكمل القراءة »


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