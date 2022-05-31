أسواق
أخبار
أوبتيكاليا وقعت “أوبتيكاليا”، أحد أهم الفاعلين في مجال البصريات في المغرب، اتفاقية مع التعاضدية العامة لموظفي البريد والمواصلات، بهدف توفير محلات متخصصة في مجال البصريات، وتمكين جميع المنخرطين في التعاضدية وذوي حقوقهم من الحصول على النظارات الطبية دون الحاجة إلى دفع المبلغ الذي ستتكفل التعاضدية العامة لموظفي البريد والمواصلات بتغطيته.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا