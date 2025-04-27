الملك يهنئ رئيس الطوغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الطوغو، فور إيسوزيمنا غناسينغبي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهانئ للرئيس فور إيسوزيمنا غناسينغبي، مقرونة بصادق المتمنيات للشعب الطوغولي باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا الإفريقية”.

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