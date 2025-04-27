الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس الطوغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده

وكالاتمنذ ساعتين
0

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الطوغو، فور إيسوزيمنا غناسينغبي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهانئ للرئيس فور إيسوزيمنا غناسينغبي، مقرونة بصادق المتمنيات للشعب الطوغولي باطراد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا الإفريقية”.

وكالاتمنذ ساعتين
0

صورة وكالات

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.