جلالة الملك يهنئ رئيسة تنزانيا بالعيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سامية حسن صلوحي رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني وجمهورية تنزانيا المتحدة تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إليكن بتهانئي الحارة، مقرونة بمتمنياتي لكن شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب التنزاني الشقيق بمزيد التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة التي تصادف هذه السنة تخليد بلدينا مرور ستين سنة على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، لأجدد التأكيد لفخامتكن على حرصي القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تطوير تعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين.

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