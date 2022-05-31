أسواق
”بلو باي”… قرية في أحضان المحيط الأطلسي
شيدتها «دكالة للاستثمار» على مساحة أربعة هكتارات وتضم 357 شقة بمرافق ترفيهية متنوعة تلاطمت أمواج المحيط الأطلسي، نهاية الأسبوع الماضي، هذه المرة مزهوة وهي تحتضن قرية الخليج الأزرق “بلو باي” التي تبعد عن “سيدي بوزيد” بأربعة كيلومترات. ولئن ظل مركز مولاي عبد الله أمغار بحمولة عبق التاريخ وتجربة طويلة فيأكمل القراءة »
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