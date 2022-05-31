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‭”‬بلو‭ ‬باي‭”… ‬قرية‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬

منذ 6 دقائق
‭"‬بلو‭ ‬باي‭" ‬قرية‭ ‬سياحية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭   (‬خاص‭)  ‬
شيدتها‭ ‬‮«‬دكالة‭ ‬للاستثمار‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬أربعة‭ ‬هكتارات‭ ‬وتضم‭ ‬357‭ ‬شقة‭ ‬بمرافق‭ ‬ترفيهية‭ ‬متنوعة تلاطمت‭ ‬أمواج‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬مزهوة‭ ‬وهي‭ ‬تحتضن‭ ‬قرية‭ ‬الخليج‭ ‬الأزرق‭ “‬بلو‭ ‬باي‭” ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ “‬سيدي‭ ‬بوزيد‭” ‬بأربعة‭ ‬كيلومترات‭.‬ ولئن‭ ‬ظل‭ ‬مركز‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭ ‬بحمولة‭ ‬عبق‭ ‬التاريخ‭ ‬وتجربة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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